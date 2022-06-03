Kırklareli'nde ihracat geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 33,25 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde ihracat geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 33,25 arttı

03.06.2022 08:57
Kırklareli'nde ihracat geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 33,25 arttı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, kentte 2022 yılı mayıs ayı ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,25 arttığını bildirdi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, kentte 2022 yılı mayıs ayı ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,25 arttığını bildirdi.

Ilık, yazılı açıklamasında, Kırklareli'nde ihracat rakamlarının artış gösterdiğini belirtti.

Kentin mayıs ayında 14 milyon 95 bin dolar ihracat rakamına ulaştığını kaydeden Ilık, en çok ihracatın Angola, Almanya, Nijerya, Hollanda, Bulgaristan, Guatemala, Avustralya ve Tanzanya'ya yapıldığını bildirdi.

İhraç edilen ürünlerin en başında hububatın geldiğini aktaran Ilık, şunları kaydetti:

"2022 yılı mayıs ayında ilimizden yapılan ihracat 2022 yılı nisan ayına göre yüzde 18,91 azalış, 2021 yılının mayıs ayına göre yüzde 33,25 artış gösterdi. 2022 yılının 5 ayında kentten yapılan ihracat rakamı toplamı 74 milyon 998 milyon dolara yükselerek, 2021 yılının ilk 5 ayına kıyasla yüzde 45,33'lük bir artış gösterdi."

YORUMLAR
500
Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı
Kaynak: AA

Kırklareli, İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde ihracat geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 33,25 arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:56 Beşiktaş transfer atağında! Premier Lig'in yıldız golcüsüyle görüşmeler başladı
14:54 Döviz bürosu çalışanının fazladan ödediği bin euroyu alıp giden adam, haberleri gördükten sonra parayı geri getirdi!
14:44 Esra Erol'da gündem olan "Yufkacı Muammer" olayında sürpriz gelişme! Hamide ile Muammer'in boşandığı ortaya çıktı
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
13:44 Rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve 10 saat boyunca sedyeye bağlı kalan otizmli genç artık bardak bile tutamıyor
13:18 Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 15:13:11. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde ihracat geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 33,25 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement