Kırklareli'nde ihtiyaç sahibi hükümlü ve yükümlüler için sosyal market açılacak - Son Dakika
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Kırklareli'nde ihtiyaç sahibi hükümlü ve yükümlüler için sosyal market açılacak

20.07.2022 16:18
Kırklareli'nde ihtiyaç sahibi hükümlü ve yükümlüler için sosyal market açılacak

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığınca Kırklareli'nde ihtiyaç sahibi hükümlü ve yükümlüler için sosyal market açılacak.

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığınca Kırklareli'nde ihtiyaç sahibi hükümlü ve yükümlüler için sosyal market açılacak.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında açılacak sosyal market için Türk Kızılay Kırklareli Şubesinde düzenlenen törende, Denetimli Serbestlik Müdürü Emin Özel ile Türk Kızılay Şube Başkanı Volkan Göç protokol imzaladı.

Göç, konuşmasında, Türk Kızılay'ın tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu söyledi.

Sosyal marketin Kırklareli'ne hayırlı olmasını dileyen Göç, denetimli serbestlikten yararlanan ihtiyaç sahibi yükümlüler ile ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin bu marketten yararlanabileceğini kaydetti.

Markette gıdadan, giyime kadar birçok ürünün yer alacağını ifade eden Göç, şunları kaydetti:

"Denetim serbestlik müdürlüğümüzün belirleyeceği ihtiyaç sahibi hükümlü ve yükümlülerin ihtiyaçlarını kızılay sosyal yardımlar prosedürüne uygun bir şekilde karşılayabileceğiz. Onlara hayata tutunabilmeleri için imkan tanıyabileceğimiz bir sosyal mağaza açıyoruz.

Müdürlüğünde uygun gördüğü sosyal yardıma ihtiyacı bulunan vatandaşların gıda, ayakkabı, mont, yazlık, kışlık giyim tekstil ürünleri, bunun dışında konservelerimiz, et desteği, kişisel hijyen, diş macunundan diş fırçasına diğer temizlik malzemelerinden sabunu, şampuanına kadar olan tüm malzemeler buradaki sosyal marketten sağlanacak." diye konuştu.

Özel de protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde ihtiyaç sahibi hükümlü ve yükümlüler için sosyal market açılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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