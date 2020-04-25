Kırklareli'nde ihtiyaç sahiplerine iftar yemekleri evlere servis ediliyor - Son Dakika

Kırklareli'nde 5 bin 250 ihtiyaç sahibinin evine iftar öncesi yemek servisi yapılıyor.



Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl iftar çadırı kurulamayan kentte Vefa Sosyal Destek Grubu ile Türk Kızılayı tarafından evlere yemek götürüldüğü belirtildi.

Ramazan ayı boyunca vatandaşların evlerine yemek servisi yapılacağı bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Valiliğimiz koordinesinde Ramazan ayının ilk günü, Vefa Sosyal Destek Gruplarımız ve kızılayımızın işbirliği ile il merkezimizde 13 mahalle, ilçelerimizde, İnece, Üsküp ve Kavaklı beldelerimizde ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımıza 5 bin 250 adet sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Yemek dağıtımları Ramazan ayı süresince devam edecektir. Ramazan ayının bu ilk gününde valiliğimiz koordinesinde hayırsever vatandaşlarımızca yapılan ayni ve nakdi yardımların ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Vefa Sosyal Destek Gruplarımız vasıtasıyla ulaştırıldı, Ramazan ayı boyunca sıcak yemek başta olmak üzere gıda yardımları sürecektir."