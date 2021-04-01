Kırklareli'nde iki belde belediye başkanı korona virüse yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde iki belde belediye başkanı korona virüse yakalandı

01.04.2021 19:48
Kırklareli'nde iki belde belediye başkanı korona virüse yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu Belde Belediye Başkanı Erhan Ceylan ve Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belde Belediye Başkanı Ender Sevinç korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu Belde Belediye Başkanı Erhan Ceylan ve Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belde Belediye Başkanı Ender Sevinç korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Kırklareli'nin Babaeski ve Vize ilçesine bağlı Alpullu ve Kıyıköy belde Belediye Başkanları Erhan Ceylan ve Ender Sevinç korona virüse yakalandı.

Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid-19 test sonucum pozitif çıktığını ve sağlık durumum iyi olduğunu duyurdu.

Kıkıyöy Belediye Başkanı Ender Sevinç ise, "Yaptırmış olduğum Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmış olup kıymetli doktorlarımız tarafından tedavi sürecim başlamıştır. Benimle temas eden vatandaşlarımızın test yaptırmasını tavsiye ediyorum. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyalım" dedi. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde iki belde belediye başkanı korona virüse yakalandı
Kırklareli'nde iki belde belediye başkanı korona virüse yakalandı

Ender Sevinç, Koronavirüs, Kırklareli, Alpullu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde iki belde belediye başkanı korona virüse yakalandı - Son Dakika


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