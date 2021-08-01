Kırklareli'nde iki ev yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Ekiplerin yaklaşık iki saatte söndürdüğü yangın sonucu Aktepe ve Uçar'a ait evler kullanılamaz hale geldi, metruk ev yıkıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da hortumlarla su sıkarak destek verdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile iş makinesi sevk edildi.

Alevler kısa sürede büyüyerek Tarık Aktepe ve Hasan Basri Uçar'a ait evler ile bölgedeki metruk eve sıçradı.

Dere Mahallesi Set Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayarak yerleşim yerine sıçrayan yangın sonucu iki ev kullanılamaz hale geldi.

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