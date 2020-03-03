Kırklareli'nde iki öğrenci yarıya indirilmiş Türk bayrağını selamlayıp göndere çekti - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde iki öğrenci, yarıya indirilmiş Türk bayrağı önünde saygı duruşunda bulunup, selamladıktan sonra bayrağı göndere çekti.
İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen hava saldırısında 34 askerin şehit edilmesi nedeniyle Şaban Öğünç İlkokulunda Türk bayrağı yarıya indirildi.
1 Mart Pazar günü okulun bahçesinde oynarken Türk bayrağının yarıya indirilmiş olduğunu gören öğrenciler Doğukan Üstev ve Hakan Itır, bayrağın karşısına geçerek saygı duruşunda bulundu.
Öğrenciler bayrağı selamladıktan sonra göndere çekti.
Öğrencilerin bu davranışı okulun güvenlik kamerasına yansıdı.