Kırklareli'nde iki öğrenci yarıya indirilmiş Türk bayrağını selamlayıp göndere çekti - Son Dakika

1 Mart Pazar günü okulun bahçesinde oynarken Türk bayrağının yarıya indirilmiş olduğunu gören öğrenciler Doğukan Üstev ve Hakan Itır, bayrağın karşısına geçerek saygı duruşunda bulundu.

İdlib 'de rejim unsurlarınca düzenlenen hava saldırısında 34 askerin şehit edilmesi nedeniyle Şaban Öğünç İlkokulunda Türk bayrağı yarıya indirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Türk bayrağı var diye dövdüler

Yunanistan'da bir skandal daha: Türk bayrağı var diye dövdüler