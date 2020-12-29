Alınan bilgiye göre, Akın Erişen idaresindeki 39 EA 566 plakalı otomobil ile Büşra Ayrancı 'nın kullandığı 34 AP 2274 plakalı otomobil, Eskitaşlı köyü yakınlarında çarpıştı.

Kırklareli 'nde çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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