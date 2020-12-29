Kırklareli'nde iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kırklareli'nde çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akın Erişen idaresindeki 39 EA 566 plakalı otomobil ile Büşra Ayrancı'nın kullandığı 34 AP 2274 plakalı otomobil, Eskitaşlı köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada otomobillerde sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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