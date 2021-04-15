Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Osman Bilgin başkanlığında çevrim içi düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısmi kapanma süreci nedeniyle il genelinde uygulanan "Dinamik denetim süreci", son durum, alınan tedbirler ve yapılan denetimler değerlendirildi.
Bilgin, dinamik denetim sürecine ağırlık verileceğini belirtti.
Kaynak: AA
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