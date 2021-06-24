Kırklareli'nde İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu toplandı - Son Dakika

Kırklareli'nde İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu toplandı

Kırklareli İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu toplantısı Vali Osman Bilgin başkanlığında video konferans yöntemiyle yapıldı.

Kırklareli İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu toplantısı Vali Osman Bilgin başkanlığında video konferans yöntemiyle yapıldı. Kırklareli İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Haziran ayı toplantısı, Vali Osman Bilgin'in başkanlığında ilgili kurum yöneticilerinin katılımlarıyla video konferans yöntemi ile yapıldı. Gerçekleşen İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu toplantısında bir önceki Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurulu kararları değerlendirilerek, ilgili kuruluşlarca yapılması planlanan faaliyetler görüşüldü. - KIRKLARELİ

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