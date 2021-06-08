Kırklareli'nde ilkbahar yağışlarının buğday ve ayçiçeği verimini artırması bekleniyor - Son Dakika

Kırklareli'nde ilkbahar mevsiminde etkili olan yağışların ayçiçeği ve buğday verimini artırması bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, Trakya'nın iklim olarak en güzel dönemlerinden birini yaşadığını belirterek, "Hububat konusunda bu seneki üretimimiz inşallah rekor olacak." dedi.

Kırklareli'nde bu yıl 550 bin ton buğday, 220 bin ton ayçiçeği rekoltesi beklendiğini dile getiren Aksoy, "İnşallah Rabbim bir kaza vermezse Trakya için rekor bir yıl olacak. Trakya hububatta altın yılını yaşıyor. Son yağışlarla buğdayda dönüm başına 950-1000, ayçiçeğinde ise 250-300 kilogram verim bekliyoruz. Verimin geçen yıl buğdayda ortalama 700 kilogram olduğunu düşünürsek bu gerçekten sevindirici." diye konuştu.

Bu yıl yağışların düzenli olmasının verim ve rekoltedeki yükselişin en önemli etkenlerinden olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Buğday için çiçeklenme, arpa ve buğday için başaklanma dönemiydi. Dolayısıyla Allah nasip etti, yağmur yağdı, Trakya için bereketli bir dönem oldu. Ayçiçeği ülkemiz için çok önemli. Ayçiçeği yağı toplumun kullandığı sıvı yağ olarak birinci yağ. Üretimimizi ne kadar arttırırsak o kadar çok ithalattan kurtulmuş olacağız."

Yağış miktarı arttı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2020 yılının ilk 5 ayında kentte metrekareye 216,1, 2021 yılının aynı döneminde ise 238 kilogram yağış düştü.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Kırklareli'nde geçen yıl ilk 5 ayda 108 milyon 630 bin metreküp ölçülen 4 barajdaki su miktarı, bu yıl aynı dönemde 273 milyon 33 bin metreküpe yükseldi.