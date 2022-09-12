Kırklareli'nde İlköğretim Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika
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Kırklareli'nde İlköğretim Haftası kutlamaları başladı

12.09.2022 09:56

Kırklareli'nde, İlköğretim Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Kırklareli'nde, İlköğretim Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okundu.

Kalkan, konuşmasında, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim döneminde başarılar dileyen Kalkan, gelecek nesillerin yetişmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde İlköğretim Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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