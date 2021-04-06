Kırklareli'nde ilkokul öğrencilerinden kitap bağışı kampanyası - Son Dakika

Kırklareli'nde bir ilkokulun öğrencileri kitap bağışı kampanyası düzenledi.

Gaziosmanpaşa İlkokulunda sınıf öğretmenlerinden Buket Gövce yönetiminde öğrenciler tarafından gerçekleştirilen kampanya kapsamında 400 kitap toplandı.

Kitaplar Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki Kayapınar İstiklal İlkokuluna gönderildi.

Gövce, gazetecilere, öğrencilerin kampanyaya büyük bir ilgi gösterdiğini söyledi.

Kampanyaya destek veren öğrencilere teşekkür eden Gövce, bu tür kampanyaların öğrenciler üzerinde yardımlaşma ve dayanışma duygusunu da geliştirdiğini belirtti.