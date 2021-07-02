KIRKLARELİ - İmeceyle alınan küçükbaş hayvanların etleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı - Son Dakika

Kırklareli'nde mahalle sakinlerince imece usulü para toplanarak alınan küçükbaş hayvanların etleri, yetim, yalnız yaşayan ve engelli kişilere verildi.

Çoğunluğu Roman vatandaşlardan oluşan Yayla Mahallesi'nde bir grup, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunmak amacıyla kampanya düzenledi.

İmece usulü toplanan parayla alınan iki küçükbaş hayvan, duanın ardından kesildi. Hayvanların etleri, ihtiyaç sahibi 150 kişiye dağıtıldı.

Mahalle sakinlerinden Zafer Süpürgece, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardımların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Salgın sürecinde insanların ihtiyaçlarının daha fazla arttığını ve imkanların kısıtlı olduğunu dile getiren Süpürgeci, şöyle konuştu:

"Kentte ihtiyaç sahibi yetim, engelli ve yalnız yaşayan vatandaşlarımıza et vermek üzere imece usulü topladığımız parayla bu hayrı sadece Allah rızası için yapıyoruz. Amacımız sadece insanlara yardımcı olmak. Onların kanayan yaralarına merhem olmaktır. Yaptığımız bu hayrı Allah kabul etsin, daim etsin."