Kırklareli'nde inşa edilen cami ve yenilenen köy meydanı törenle açıldı - Son Dakika

Kırklareli'nin Demircihalil köyünde Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar tarafından yaptırılan cami ile İl Özel İdaresi tarafından yenilenen köy meydanı törenle açıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, törende yaptığı konuşmada, caminin yaklaşık 1 milyon 600 bin liraya inşa edildiğini söyledi.

Camiyi köye kazandırdığı için Bayraktar'a teşekkür eden Bilgin, Demircihalil köyünün artık örnek olacağını kaydetti.

Bilgin, diğer köylerde de buna benzer çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Bayraktar ise bu projede yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Törende AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından cami ile meydanın açılış kurdelesi kesildi.