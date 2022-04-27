Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı

27.04.2022 17:10

Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı Kırklareli'nde hayırsever tarafından inşa ettirilen Ulu Camisi ibadete açıldı.

Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde hayırsever tarafından inşa ettirilen Ulu Camisi ibadete açıldı.

Kırklareli'nde hayırsever vatandaş tarafından inşa edilen Ulu Camisi düzenlenen törenle ibadete açıldı. Gerçekleşen törene Vali Osman Bilgin, Hayırsever Sefa Toklucu, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programında konuşan Vali Osman Bilgin hayırsever Sefa Toklucu ve yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hayırsever Sefa Toklucu ise Kadir Gecesinde caminin ibadete açıldığını ve mutlu olduğunu belirterek, "Yapımına 2018 yılında başladığımız Ulu Camimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Böyle bir hayırlı gecede camimizin açılmasının mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İl Müftüsü Aydın Yığmanda camilerin önemine değinerek "Cami zenginin fakirle, çalışanın patronla, yönetenin yönetilenle bütünleştiği kimsenin kimsede üstün olmadığı Allah'ın evidir. Her Müslümanın musalla taşında son görevinin yapılmış olduğu kutsal bir mekandır. Camilerimize namahrem elinin değmemesi ve ezan seslerinin bu toprakların üzerinde ebediye inlemesi buraların hem maddi hem de manevi olarak iman edilmesi şarttır" diye konuştu.

Yığman daha sonra camin özelliklerinden bahsetti. Caminin yapımının 2018 yılında başladığını, 900 metrekare kapalı alana sahip, bin 500 cemaat kapasiteli ve Nakkaş Ahmet Güneri Usta, Kırmızı ve Sarının sentezi haki bir renk ile Süsleme yapılmış olup Hattat Hasan Çelebi'nin Hat işlemeleri kullanıldığını söyledi.

Programda Kuran-ı Kerim tilavetinin okutuldu dualar edildi.

Kurdele kesiminin ardından Ulu Camisi ibadete açıldı.

Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı
Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı
Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı
Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı
Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı
Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı
Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı
Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı
Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı
Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı
Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı
Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı
Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı
Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı
Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı
Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı
Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı
Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı
Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı
Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı

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Kırklareli'nde hayırsever tarafından yaptırılan Ulu Cami ibadete açıldı Kırklareli'nde hayırsever tarafından yaptırılan Ulu Cami ibadete açıldı Ulu Cami'de Ermeniler 285 Türk'ü diri diri yaktı Ulu Cami'de Ermeniler 285 Türk'ü diri diri yaktı

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde inşa edilen Ulu Camisi ibadete açıldı - Son Dakika


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