Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde inşaat kazısında bulunan mühimmat imha edildi
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Kırklareli'nde inşaat kazısında bulunan mühimmat imha edildi

6 saat önce

Kırklareli'nde bir çiftlik inşaatı kazısında mühimmat bulundu.

Kırklareli'nde inşaat kazısında bulunan mühimmat imha edildi, System.String[]

Kırklareli'nde bir çiftlik inşaatı kazısında mühimmat bulundu.

Demircihalil Köyü'nde S.K'ya ait çiftlik inşaatı kazısı sırasında patlamamış halde bir mühimmat olduğu fark edildi.

Haber verilmesi üzerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ve inceleme ekipleri, mühimmatın patlamamış halde ve 28 santimetre uzunluğunda olduğunu belirledi.

Bulunan mühimmat, incelemenin ardından olay yerinde imha edildi.

Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:04 Kaynak: AA
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