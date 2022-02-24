Kırklareli'nde işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kavaklı beldesi yakınlarında Muzaffer Durmaz idaresindeki 34 AS 6114 plaka otomobil ile Hasan Yeşil'in kullandığı 34 EBD 192 plakalı midibüs çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Durmaz ile midibüsteki Aslıhan Ahıshalı, Hüseyin Küçükyayla, Kazım Akbulut, İlyas Arslan ile Cengiz Ağyel yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika