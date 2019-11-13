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Kırklareli'nde işçiler organ bağışı için sıraya girdi

6 saat önce

Kırklareli'nde bir tekstil firmasında organ bağışına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen kampanyaya çok sayıda işçi destek verdi.

Kırklareli'nde işçiler organ bağışı için sıraya girdi, System.String[]

Kırklareli'nde bir tekstil firmasında organ bağışına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen kampanyaya çok sayıda işçi destek verdi.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü tarafından Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Debatesk Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nde "Organ Bağışı Farkındalık Etkinliği" düzenlendi.

Vali Osman Bilgin, törende yaptığı konuşmada, organ bağışının önemine değindi.

İspanya'nın nüfusunun Türkiye'den az olmasına rağmen 36 milyon, Yunanistan nüfusunun 10 milyon olmasına rağmen 6 milyon bağışçı olduğunu aktaran Bilgin, Türkiye nüfusunun 80 milyon olmasına rağmen bağışçı sayısının çok düşük seviyelerde bulunduğunu belirtti.

Organ bağışı konusunda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Bilgin, "Organ bağışı kelimelerle ifade edilemeyecek kadar önemli. Bu konuda duyarlı insanlarımızın artmasını diliyorum. Organ bağışının bir insanın yaşamasında, bir insanın hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürmesinde çok büyük önemi var." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ise Türkiye'de organ nakli bekleyen hasta sayısının 29 bine yaklaştığını ve bunun büyük bir bölümünü böbrek nakli bekleyen hastaların oluşturduğunu aktardı.

Firma sahibi Dursun Karataş da organ bağışı konusunda farkındalık oluşturabilmek amacıyla personeli ile bağışta bulunduklarını dile getirdi.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Şenay Mandacı'nın organ bağışı hakkında bilgiler verdiği toplantıda böbrek nakli olarak sağlığına kavuşan Zeynep Aydemir, tedavi sürecini anlattı.

Daha sonra Vali Bilgin ile firma sahibi Karataş organlarını bağışladı.

İşletme personeli, organ bağışında bulunmak için fabrika içerisinde kurulan stant önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Kırklareli, Türkiye, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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