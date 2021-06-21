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Kırklareli'nde işlediği cinayeti itiraf eden sanık öldürdüğü çiftin oğlundan özür diledi - Son Dakika

Kırklareli'nde işlediği cinayeti itiraf eden sanık öldürdüğü çiftin oğlundan özür diledi

21.06.2021 19:28
Kırklareli'nde işlediği cinayeti itiraf eden sanık öldürdüğü çiftin oğlundan özür diledi, System.String[]

Kırklareli'nin Vize ilçesinde hırsızlık amacıyla girdiği evde Aykut (72) ve Vesile Küçükesin'i (73) öldüren sanık Caner Yaşguç (21) yargılandığı mahkemede cinayet işlediğini itiraf ederek öldürdüğü çiftin oğlundan özür diledi.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde hırsızlık amacıyla girdiği evde Aykut (72) ve Vesile Küçükesin'i (73) öldüren sanık Caner Yaşguç (21) yargılandığı mahkemede cinayet işlediğini itiraf ederek öldürdüğü çiftin oğlundan özür diledi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Yaşguç Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya bağlanırken, maktul çiftin oğlu ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma, kasten öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, cinsel saldırıdan 12 yıl, silahlı yağmadan 10 yıl ve uyuşturucu kullanmaktan 2 yıl hapis cezası istenen Yaşguç'un kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasıyla başladı.

Yaşguç savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul ederek cinayeti işlediğini itiraf etti.

Yaşguç, hırsızlık yapmak amacıyla çiftin evine girdiğini belirtti.

Cinayeti işlediği için pişman olduğunu anlatan Yaşguç, "Mutfak camından içeri girdim. Dışarıda arkadaşım D.A. bana gözcülük yapıyordu. Adam televizyonun olduğu odada, televizyon seyrediyordu. Adamla birdenbire karşılaşınca boğuşmaya başladık. Girdiğim camdan kaçmaya çalıştım ama beni tuttu ve boğuşmaya devam ettik. Mutfaktaki bıçağı gördüm ve korkutmak isterken bıçakladım. Sonra başka bir odadan kadın çıktı. Onu nasıl bıçakladığımı hatırlamıyorum." şeklinde konuştu.

Zanlı, öldürdüğünü itiraf ettiği çiftin oğlundan özür diledi.

Müşteki Avukatı Bahadır Buzol da sanığın ifadesinde aleyhe olan hususları kabul etmeyerek bahse konu olayda ismi geçen diğer şüpheli D.A. hakkında da soruşturma yapılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının verdiği mütalaada Caner Yaşguç'un tutukluluk halinin devamını kabul etti.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

"Sanık duruşmada cinayeti işlediğini itiraf etti"

Müşteki Avukatı Bahadır Buzol, duruşmanın ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan olayda çiftin öldürülmesinden dolayı üzgün olduğunu belirterek adaletin yerini bulması için mücadele ettiklerini söyledi.

Sanığa en ağır cezanın verilmesi için büyük bir gayret göstereceğini anlatan Buzol, "Olayda vefat eden çok değerli insanları geri getirme imkanımız olmasa da adaletin tecellisi için burada gerekli çalışmayı yürüteceğiz. Sanık duruşmada cinayeti işlediğini itiraf etti." diye konuştu.

Olay

Kırklareli'nin Vize ilçesinde 25 Ağustos 2020'de Küçükesin ailesine ait 34 AET 001 plakalı otomobilin hızla evden uzaklaştığını gören komşular, çiftin evine gitmişti. Evin mutfak camının açık olduğunu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri çiftin öldürüldüğünü belirlemişti.

Çiftin otomobiliyle kaçan zanlı ise polis ve jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Karabürçek köyünde kaza yaparak yakalanmıştı.

Tutuklanan zanlının 30 farklı suç kaydının bulunduğu tespit edilmişti.

Kırklareli'nde işlediği cinayeti itiraf eden sanık öldürdüğü çiftin oğlundan özür diledi

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Kırklareli, Cinayet, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde işlediği cinayeti itiraf eden sanık öldürdüğü çiftin oğlundan özür diledi - Son Dakika


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