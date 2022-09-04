Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Lüleburgaz ilçesinde Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda İstanbul'dan Lüleburgaz ilçesine uyuşturucu getirerek satış yapan M.B ve B.G yakalandı.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Lüleburgaz, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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