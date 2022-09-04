Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

04.09.2022 16:24
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde İstanbul'dan uyuşturucu getirerek satış yapan 2 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde İstanbul'dan uyuşturucu getirerek satış yapan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Lüleburgaz ilçesinde Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda İstanbul'dan Lüleburgaz ilçesine uyuşturucu getirerek satış yapan M.B ve B.G yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 19,12 gram eroin, 103,63 gram metamfetamin ve 33 uyuşturucu hap ele geçirildi. - KIRKLARELİ

YORUMLAR
500
ABD'li 'yenge' coştu! Halsey KüçükÇiftlik Park'ta Türkçe konuşunca izleyenler alkış tufanı kopardı ABD'li 'yenge' coştu! Halsey KüçükÇiftlik Park'ta Türkçe konuşunca izleyenler alkış tufanı kopardı Kırklareli'nde 20 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nde 20 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

Kırklareli, Lüleburgaz, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:59 İngiliz istihbarat birimi MI5, yıllık 37 bin 757 poundluk maaşla kilolu ve çevik istihbaratçı ilanı verdi
15:11 Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilerin SİHA'lara iftira attığını söyleyen Selçuk Bayraktar'a: Devlete ait orası kişiye değil
15:11 Resmi Gazete'de yayımlandı! İşsizliğin ve enflasyonun tek haneye düşmesi beklenirken dolar kurunun 3 yıl boyunca yükseleceği öngörüldü
14:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin önünde iki kritik konu bulunuyor
14:41 Ece Erken oğlu için büyücü kılığına girdi
14:41 Boşandığı eşiyle kardeşinin birlikte olduğu konuşulan Emine Ün tatile çıktı
14:39 ABD'li "yenge" coştu! Halsey KüçükÇiftlik Park'ta Türkçe konuşunca izleyenler alkış tufanı kopardı
13:54 Sakarya'da denize girmek yasaklandı
13:29 İstanbul'da yürek sızlatan anlar! Yangında mahsur kalan anne çocuğunu aşağı attı
13:27 Tıp fakültesini kazanan Suriyeli Faris, Hatay'da ismi açıklanmayan bir grup tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 16:24:47. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement