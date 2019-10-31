Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde istihdam toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde istihdam toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde istihdam toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kırklareli İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.

Kırklareli'nde istihdam toplantısı yapıldı, System.String[]

Kırklareli İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, bir restoranda, Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında toplandı.

Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, 2019 yılında yürütülen faaliyetler hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi.

11 bin 340 iş arayan vatandaştan 5 bin 142'sinin işe yerleştirildiğini aktaran Babalıoğullu, tüm iş arayan vatandaşların istihdamına yönelik çalışmaların yürütüldüğü belirtti.

Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:36 Kaynak: AA
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