Kırklareli'nde günlük 200 ton süt eski kaşar için işleniyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde günlük 200 ton süt eski kaşar için işleniyor

30.09.2022 11:06
Kırklareli'nde günlük 200 ton süt eski kaşar için işleniyor

Kırklareli'nde Istranca Dağları'nın zengin bitki örtüsünden beslenen küçükbaş hayvanların sütünden eski kaşar üretiliyor.

Kırklareli'nde Istranca Dağları'nın zengin bitki örtüsünden beslenen küçükbaş hayvanların sütünden eski kaşar üretiliyor.

Temiz hava ve doğadaki zengin bitki örtüsünde beslenen hayvanlardan Avrupa standartlarında elde edilen süt, günlük olarak mandıralara getiriliyor.

Kentte günlük 900 ton sütün yüzde 60'a yakını işletmelerde işleniyor. Yaklaşık 20 yıl önce hemen hemen her mandırada üretimi gerçekleştirilen eski kaşar, iş yükü nedeniyle bugün çok az sayıda mandırada üretiliyor.

Kentte 10 civarında işletmede günlük ortalama 200 ton süt, eski kaşar üretimi için işleniyor.

Mandıralarda geleneksel yöntemlerle özenle işlenen süt, silindir şekline getirilip ortalama 20 gün mandırada serin bir yerde bekletiliyor.

Daha sonra çuvala sarılan kaşar, bir yıl beklemesi için buzhanelere alınıyor. Hazır hale getirilen kaşar yurt içi ve Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai ve Katar gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Kentte yıllık ortalama 100 ton süt ve süt ürününün ihracatı gerçekleştiriliyor.

"Geleneksel yöntemlerle üretiliyor"

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, AA muhabirine, kentte üretilen eski kaşarın yurt içi ve yurt dışından rağbet gördüğünü söyledi.

Kentteki 4 firma tarafından kaşar ihracatı yapıldığını ifade eden Ilık, diğer firmaların da ihracat yapmaları için çalıştıklarını belirtti.

Ilık, Istranca Dağları'nın eteklerindeki endemik bitki türlerinden beslenen hayvanların sütlerindeki aromadan dolayı kaşarın lezzetli olduğunu belirterek, "Eski kaşar geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor. Bu geleneksel yöntemler çağın ve gıda korteksinin istediği uygun şartlar altında harmanlandı. Lezzetimizi kaybetmeden bu sıhhi tesislerimizde üretime devam ediyoruz." dedi.

Eski kaşar için coğrafi işaret sürecinin de devam ettiğini anlatan Ilık, "Kaşarlarımız her zaman usta maharetli ellerde yoğuruluyor sofralarımıza aynı lezzetle geliyor ama artık bunu tescil etmiş olacağız. Dünya çapında bilinirliği artacak. Marka değerini yükselteceğiz. Coğrafi işaret bölgemizin üreticilerine çok daha fazla katkı sağlayacak." diye konuştu.

"Eski kaşarın bir yıl beklemesi gerekiyor"

Kentte süt ve süt ürünleri üreten Emrullah Doğu ise eski kaşarın lezzetinin tartışılamayacak kadar güzel olduğunu ifade etti.

Kofçaz ilçesinin Devletliağaç köyündeki aile işletmelerinde uzun yıllardır kaşar üretimi yaptıklarını anlatan Doğu, ürettikleri kaşarın yurt içi ve yurt dışından rağbet gördüğünü dile getirdi.

Doğu, Istranca Dağları'nın eteklerindeki 17 köyden topladıkları sütten kaşar ve peynir ürettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İyi bir eski kaşar olması için buzhanede bir yıl beklemesi gerekiyor. Bu da maddiyata da dayalı, hemen yapıp taze kaşar gibi satamıyoruz. Bir sene sonra çuvaldan çıkarıyoruz satışa sunuyoruz. Yöremizin bütün kaşarları güzeldir. Istranca Dağları'nın eteklerinde devamında da Balkanlar var. Yani biz eski kaşarın olması gerektiği yerdeyiz. Hayvanlar merada otluyor, istenen aroma da oradan geliyor."

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Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

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