Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nin Vize ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksicim köyü Meleş Koru mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, U.K, M.B ve S.A'yı suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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