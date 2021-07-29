Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Kıyıköy beldesinde define arayanların olduğu ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

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