Vize ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kıyıköy beldesinde define arayanların olduğu ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede çalışma yaptı.
Balkaya köyü Meleşkoru mevkisinde İ.S, Z.T, F.K, O.B, S.K, ve H.G. kazı yaparken suç üstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan kazıda kullanılan jeneratör, su pompası, su tahliyesi hortumu ve ipe el konuldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı - Son Dakika