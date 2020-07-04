Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinin Hamidiye köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Kurgula Kaynağı Mevkinde düzenlediği operasyonda, İ.E, M.Ç, H.S, H.A, H.Ö, A.G. ve B.A'yı suçüstü yakaladı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.