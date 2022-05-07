Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

07.05.2022 09:43
Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Hamidiye ve Balkaya köylerinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce 2 ayrı bölgede yapılan araştırmada, Hamidiye köyü Meleşkoru mevkisinde A.E, M.E, H.E. ve N.E. ile Balkaya yakınlarında G.D, B.D. ve İ.Ç'yi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Suçta kullanılan malzemelere el konulurken gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ

YORUMLAR
500
Kocaeli'de kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı Kocaeli'de kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı Malatya'da izinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı Malatya'da izinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı Dedektörle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar Dedektörle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:06 Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Raun takipçilerine isyan etti: Ay yeter ya
15:03 İç çamaşırsız hırka giyen Aslı Bekiroğlu, kıyafetine aldırış etmeden zıplaya zıplaya dans etti
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
14:36 İmamoğlu özür dilediği açıklamasında Murat Ongun'a da "sus" dedi: Tek muhatap benim!
14:27 Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Umarım Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez
14:09 İngiltere'den vatandaşlarına Türkiye'ye yönelik sağlık turizmi uyarısı: 17 İngiliz öldü
14:04 Taliban kadınlara yeniden burka zorunluluğu getirdi: Karara uymayanların baba ya da eşlerine ceza
13:49 Chrishell Stause ve kız arkadaşı dudak dudağa
13:48 Ukrayna resmi olarak şikayetçi olmuştu: Eşi Ukrayna'yı dolandırmakla suçlanan Hande Fırat sildiği tweetinde kime FETÖ'cü, Hak Yol'cu dedi?
13:35 Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapıldı: 3 TL oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 15:30:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement