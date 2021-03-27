Kırklareli'nde izinsiz kazı yaparken yakalanan zanlılardan 3'üne "sokağa çıkma kısıtlaması" cezası verildi - Son Dakika

Kırklareli'nde izinsiz kazı yaparken yakalanan zanlılardan 3'üne "sokağa çıkma kısıtlaması" cezası verildi
27.03.2021 13:45
Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 11 kişiden 3'üne yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 11 kişiden 3'üne yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıyıköy beldesi ile Balkaya köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, farklı zamanlarda 2 bölgede yaptığı çalışmada, 11 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Şüphelilerden 3'üne sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle toplam 9 bin 450 lira ceza yazıldı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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