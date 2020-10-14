Kırklareli'nde izinsiz kazı yaparken yakalanan 3 kişiye "maske" cezası - Son Dakika

Öte yandan, zanlılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 2 bin 700 lira ceza uygulandı.

Kazıda kullanılan dedektör, çapa ve el testeresine el konuldu.

Ekipler, düzenlediği operasyonda U.D, S.A. ve Y.B'yi suçüstü yakaladı.

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