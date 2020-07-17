Kırklareli'nde izinsiz kazı yaparken yakalanan 5 zanlıya "sosyal mesafe" ihlali cezası - Son Dakika

Şüphelilerin toplu halde durduklarını tespit eden ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.

Bölgede denetim yapan ekipler, N.C, M.T, M.Y, İ.N. ve Ş.G'yi kazma, kürek ve boşluk arama çubuğuyla izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kırklareli 'nde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira ceza verildi.

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