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Kırklareli'nde izinsiz kazı yaparken yakalananlara "maske" cezası verildi - Son Dakika

Kırklareli'nde izinsiz kazı yaparken yakalananlara "maske" cezası verildi

19.11.2021 16:43
Kırklareli'nde izinsiz kazı yaparken yakalananlara "maske" cezası verildi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri, Kıyıköy beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, S.T, M.Ö, S.G, E.Ç. ve A.A'yı izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 4 bin 500 lira ceza uygulandı.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

Kırklareli, Jandarma, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde izinsiz kazı yaparken yakalananlara 'maske' cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde izinsiz kazı yaparken yakalananlara "maske" cezası verildi - Son Dakika
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