Kırklareli'nde jandarma 1 yılda 2 bin 340 kaçak göçmen yakaladı - Son Dakika

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığının 2019 yılı faaliyetleri açıklandı. İl Jandarma ekipleri 1 yılda çok sayıda uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suç olaylarına müdahale ederken, göçmen kaçakçılığı olayında da 2 bin 340 kişi yakalandı.



Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2019 yılında yapılan çalışmalarda 183 uyuşturucu olayında 1 milyon 182 bin 400 kök kenevir bitkisi, 4 kilo 449 gram kubar esrar, 238 gram bonzai, 75 gram skunk, 34 adet uyuşturucu hap ile 18 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu olaylarında 361 kişi hakkında işlem yapıldı.



451 şüpheli hakkında işlem



185 kaçakçılık olayında 12 bin 753 litre kaçak içki, 240 paket kaçak sigara, 5 adet alkol yapımında kullanılan düzenek, bin 180 mükerrer kullanıma uygun kapüşon, 6 bin 381 adet tütünle doldurulmuş makaron, 15 kilogram tütün, 102 adet tıbbi hap, 192 adet muhtelif eski eser, 49 adet dedektör, 4 adet jeneratör, 7 adet hilti ile 562 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Bu olaylara ilişkin toplamda 451 şüpheli hakkında işlem yapıldı.



24 kişi tutuklandı



Organize suç olaylarında da 21 adet tabanca, 21 adet şarjör, 3 adet minibüs, 1 adet şişme bot, 1 muşta, 1 teleskopik cop ile terör örgütlerine ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Olaylara ilişkin adliyeye sevk edilen 24 şahıs tutuklandı.



40 kişi tutuklandı



351 Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti olayında 2 bin 340 kaçak göçmen yakalanarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 134 organizatörden 40'ı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak tutuklandı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. - KIRKLARELİ