Kırklareli'nde jandarma 2019 yılında 2 bin 340 düzensiz göçmen yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde jandarma 2019 yılında 2 bin 340 düzensiz göçmen yakaladı - Son Dakika

Kırklareli'nde jandarma 2019 yılında 2 bin 340 düzensiz göçmen yakaladı

6 saat önce

Kırklareli'nde jandarma ekipleri 2019 yılında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 2 bin 340 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kırklareli'nde jandarma 2019 yılında 2 bin 340 düzensiz göçmen yakaladı, System.String[]

Kırklareli'nde jandarma ekipleri 2019 yılında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 2 bin 340 düzensiz göçmeni yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışanlara karşı mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl düzenlediği operasyon ve uygulamalarda 2 bin 340 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 134 şüpheliden 40'ı tutuklandı, 42'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 52'si hakkında işlem yapıldı.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:56 Kaynak: AA
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