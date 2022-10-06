Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde jandarma bölgesinde geçen ay çeşitli suçlara karışan 82 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlama Mücadele Şubesi ekiplerince sorumluluk alanında 1-30 Eylül tarihleri arasında organize, mali, kaçakçılık, uyuşturucu ve siber suçlar kapsamında 43 olaya müdahale edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında bir ayda 915 bin 330 Hint keneviri, 15 bin 304 gram kubar esrar, 60 gram metanfetamin, 1500 litre kaçak içki, 950 şişe ile 8 kilogram tütün, 6 bin 450 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 26 muhtelif kazı malzemesi, 15 tarihi eser, 2 dedektör, 2 jeneratör, 2 hilti ve 50 sahte bandrol ele geçirildi.

Suça karıştığı iddiasıyla 82 şüpheli gözaltına alınarak, ilgili adli makamlara sevk edildi.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güveni için jandarma ekiplerinin mesai mefhumu gözetmeksizin suç işlenmesinin önlenmesi ve suçluların yakalanması çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

Eylül ayında 286 suç olayı aydınlatıldı

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, eylül ayında sorumluluk alanlarında meydana gelen 286 çeşitli suçları çözdü.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1-30 eylül tarihlerinde 72 kişilere karşı, 43 mal varlığına karşı, 22 topluma karşı, 7 millete ve devlete karşı, 134 takibi gereken, 8 kabahat olmak üzere 286 olay meydana geldiği bildirildi.

Suçların yüzde 100 aydınlatma başarısı elde edildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde ise yapay zeka yeteneklerinin aktif olarak kullanıldığı çalışmalar neticesinde meydana gelen toplam 187 hırsızlık olayının da tamamı çözülerek yüzde 100 başarı seviyesi sürdürülmüştür. Alınan tedbirler neticesinde evden hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, inşaattan hırsızlık, otodan hırsızlık, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı olaylarında yüzde 28 azalma sağlanmıştır."