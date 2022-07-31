Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucuyla Mücadele faaliyetleri çerçevesinde dron kullanılarak gerçekleştirilen arazi arama ve tarama faaliyeti esnasında Babaeski ilçesi Nadırlı köyü bölgesinde H.K. isimli şahsa ait 19 dönümlük tarlada ayçiçeklerin arasına ekilmiş halde 208 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yapılan tespitlerden sonra sökülerek toplanan kenevirler İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri gözetiminde jandarma tarafından imha edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasına gizlenmiş 208 bin kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.