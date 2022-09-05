Kırklareli'nde 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

05.09.2022 18:18
Kırklareli'nde 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde arazi arama ve tarama faaliyetleri esnasında Pınarhisar ilçesinde 12 dönümlük tarla içerisinde 72 bin kök ve Lüleburgaz ilçesinde 27 dönümlük tarla içerisinde 265 bin kök olmak üzere toplamda 337 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.

Ele geçirilen kenevirler ekiplerce imha edildi. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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