Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Dokuzhöyük köyü ve Vize ilçesine bağlı Çakılı beldesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler Dokuzhöyük köyünde H.G.'ye ait Ayçiçek ekili tarlada 6 bin 300 kök Hint keneviri ekildiğini tespit etti.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, Vize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli'nde 6 bin 368 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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