Kırklareli'nde sahte banknot ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde sahte banknot ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi yakalandı

21.09.2022 12:27
Kırklareli'nde sahte banknot ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bir şüphelinin evinde sahte para, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bir şüphelinin evinde sahte para, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinde bir şüphelinin piyasaya uyuşturucu ve sahte para sürdüğü bilgisine ulaştı.

Ekipler şüphelinin evinde yaptığı aramada 100 liralık sahte 50 banknot, 12,21 gram kubar esrar, 13,89 gram metamfetamin, hassas terazi, 3 yeşil reçeteye tabi hap ile silah ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
5'İNCİ KATTAN ATLAMAK ÜZEREYKEN, JANDARMA KOMUTANI ÇEKEREK KURTARDI 5'İNCİ KATTAN ATLAMAK ÜZEREYKEN, JANDARMA KOMUTANI ÇEKEREK KURTARDI Van'da 1096 kaçak cep telefonu ele geçirildi Van'da 1096 kaçak cep telefonu ele geçirildi Van haberleri... Van'da gümrük kaçağı 1096 cep telefonu ele geçirildi Van haberleri... Van'da gümrük kaçağı 1096 cep telefonu ele geçirildi
Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde sahte banknot ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Korkunç olay! Tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:07 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:32 İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 18:34:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde sahte banknot ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement