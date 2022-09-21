İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinde bir şüphelinin piyasaya uyuşturucu ve sahte para sürdüğü bilgisine ulaştı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde sahte banknot ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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