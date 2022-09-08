Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri M.Y'ye ait otomobili durdurdu. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada 34,29 gram metamfetamin ile uyuşturucu içmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi. Sürücü M.Y. gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kırklareli, Lüleburgaz, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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