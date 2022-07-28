İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesine bağlı Taşköprü köyünde Ç.C'ye ait bir işletme ile Vize ilçesinde M.S'ye ait ev ve iş yerinde kaçak içki satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 24 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

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