Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri Bulgaristan 'dan ülkeye yasa dışı yollarla kaçak içki getirildiği bilgisine ulaştı. Ekiplerce belirlenen otomobil Babaeski ilçesi Taşköprü köyünde durduruldu. Sürücülüğünü Ç.C'nin yaptığı otomobilde yapılan aramada 17 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli'nde 24 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

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