İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheliyi tespit etti.

Kaynak: AA

Kırklareli, Lüleburgaz, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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