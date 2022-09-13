Kırklareli'nde 146 düzensiz göçmen yakalandı, 25 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 146 düzensiz göçmen yakalandı, 25 zanlı gözaltına alındı

13.09.2022 12:50
Kırklareli'nde 146 düzensiz göçmen yakalandı, 25 zanlı gözaltına alındı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda 146 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda 146 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Babaeski, Lüleburgaz ve Vize ilçelerinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı.

Uygulamada, Irak, İran, Suriye, Bangladeş, Fas, Cezayir, Filistin ve Afganistan uyruklu 146 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 25 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçlarındaki aramalarda, 2 kurusıkı tabanca, pompalı av tüfeği, kama, bıçak, 21 cep telefonu ile 14 bin 365 lira ve 600 avro ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 146 düzensiz göçmen yakalandı, 25 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 146 düzensiz göçmen yakalandı, 25 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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