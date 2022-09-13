Şüphelilerin araçlarındaki aramalarda, 2 kurusıkı tabanca, pompalı av tüfeği, kama, bıçak, 21 cep telefonu ile 14 bin 365 lira ve 600 avro ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Bulgaristan 'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Babaeski , Lüleburgaz ve Vize ilçelerinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 146 düzensiz göçmen yakalandı, 25 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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