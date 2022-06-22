Üsküp beldesinde H.B'ye ait evin bahçesi ve balkonunda ise 48 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 100 gram kubar esrar maddesi yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyü ile kent merkezine bağlı Üsküp beldesinde, iki şüphelinin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde jandarma zanlıların bahçelerinde yetiştirdikleri Hint kenevirini dronla tespit etti - Son Dakika

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