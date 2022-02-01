Üye Girişi
Kırklareli'nde kablo hırsızlarına operasyon: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde kablo hırsızlarına operasyon: 2 şüpheli yakalandı

01.02.2022 15:37
Kırklareli'nde kablo hırsızlarına operasyon: 2 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde kablo hırsızlığına karşı düzenlenen operasyonda 3 şüpheliden 2'si yakalandı.

Kırklareli'nde kablo hırsızlığına karşı düzenlenen operasyonda 3 şüpheliden 2'si yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yayla, Akalar, Doğu, Kocahıdır ve Bademlik Mahallelerinde artan kablo hırsızlığına karşı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler kablo hırsızlığı olan mahallelerde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. İncelemeler sonucu ekipler şüphelilerin kimliklerini belirledi. Kimlikleri belirlenen 3 şüpheliden C.T. ile İ.K. yakalanırken diğer şüpheli S.K.'nın yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde kablo hırsızlarına operasyon: 2 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde kablo hırsızlarına operasyon: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:36 Rize Başkanı'ndan yıldız futbolcusuna benzeri görülmemiş suçlama: 100 Euro'ya pozitif rapor aldı
15:31 Elektrikte indirimli tarifenin 201 kilovata çıkmasına uzman yorumu: En fazla iki ampullük!
15:21 Olası savaş halinde 1 milyon Ukraynalının Polonya'ya göç etmesi bekleniyor
15:18 Fahrettin Koca'nın acı günü! Önce tabuta omuz verdi, sonra taziyeleri kabul etti
15:14 Masumlar Apartmanı'nda neler olacak? Safiye, evliliği için önemli bir adım atacak
15:13 Sosyal medyada tanıştılar, apart otelde buluştular! Sabah, genç kadın adamın ölüsüyle karşılaşıp hayatının şokunu yaşadı!
15:03 Yeniden hayata dönecekler sandı! PUBG oynayan çocuk, annesini ve üç kardeşini öldürdü
14:46 İndirimli tarifenin 210 kilovata yükseltilmesiyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan çıkış: Benim fikrim
14:42 Meteorolojinin 14 Şubat uyarısı! İstanbul'u esir alan kar yağışı geri dönüyor
14:36 Gomis, paylaştığı mesajla İstanbul'a geleceğini duyurdu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 15:47:00. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde kablo hırsızlarına operasyon: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement