Kırklareli'nde elektrik kablolarını çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yayla, Akalar, Doğu, Kocahıdır, Bademlik mahallelerinde meydana gelen kablo hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler C.T ile İ.K'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Diğer şüpheli S.K'nın yakalanmasına çalışılıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde kablo hırsızlığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika