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Kırklareli'nde kablo hırsızlığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde kablo hırsızlığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

01.02.2022 14:12
Kırklareli'nde kablo hırsızlığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde elektrik kablolarını çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si yakalandı.

Kırklareli'nde elektrik kablolarını çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yayla, Akalar, Doğu, Kocahıdır, Bademlik mahallelerinde meydana gelen kablo hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler C.T ile İ.K'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diğer şüpheli S.K'nın yakalanmasına çalışılıyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kablo hırsızlığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde kablo hırsızlığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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