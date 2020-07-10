Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele - Son Dakika

Kırklareli'nde kaçak avlandığı iddia edilen üç kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi av koruma ekipleri, Demirköy ilçesinde gece avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma yaptı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri işbirliğinde, ihbar konusu bölgede durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada otomobilde atışa hazır tüfekler, el fenerleri ile bagajında av köpekleri bulundu.



Şüpheliler hakkında av süresi dışında avlanmak, belgesiz avlanmak, takoz ile sınırlandırılmamış tüfekler ile avlanmak ve ışık yayan araçlar ile avlanmaktan işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.