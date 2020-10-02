Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele - Son Dakika

Kırklareli'nde, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında denetim yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla sahada av yapanların belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde 40 avcının belgelerini kontrol eden ekipler, usulsüz olarak avlandığı tespit edilen 1 kişi hakkında idari para cezası uyguladı.

Av sahasında yapılan çalışmalarda da bir av tüfeği ile kullanımı yasak olan 4 ses düzeneği ele geçirildi.

Ses düzeneklerini yerleştirenlerin bulunması için çalışma başlatıldı.