Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları sürüyor
09.03.2021 09:11
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile koordineli olarak Kayalı Barajı'nda su ürünleri denetimi gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde su ürünleri mevzuatı kapsamında kullanılması yasak olan ve suya bırakılmış misina ağlarının toplandığı kaydedildi.
Denetimlerde ağlara takılmış olarak bulunan sazan balığı ile diğer canlıların da doğal yaşam alanlarına bırakıldığı belirtildi.
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