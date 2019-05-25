Kırklareli'nde kaçak balık avına ceza
3 saat önce
Kırklareli'nin Vize ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 12 kişiye ceza uygulandı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 12 kişiye ceza uygulandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:02 Kaynak: AA
Vize ilçesinin Aksicim köyü Kazandere Barajı'nda kaçak balık avlanıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışmada bulundu.
Ekipler, yürüttükleri çalışmada 12 kişiyi balık avladığı sırada yakaladı.
Kaçak avlananlar hakkında ceza uygulandı, canlı ele geçirilen balıklar suya bırakıldı.
Öte yandan jandarma ekiplerince balık avında kullanılan malzemeler de el konuldu.
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