Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde kaçak balık avına ceza

Kırklareli'nde kaçak balık avına ceza

3 saat önce

Kırklareli'nin Vize ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 12 kişiye ceza uygulandı.

Kırklareli'nde kaçak balık avına ceza, System.String[]
Kırklareli'nin Vize ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 12 kişiye ceza uygulandı.

Vize ilçesinin Aksicim köyü Kazandere Barajı'nda kaçak balık avlanıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışmada bulundu.

Ekipler, yürüttükleri çalışmada 12 kişiyi balık avladığı sırada yakaladı.

Kaçak avlananlar hakkında ceza uygulandı, canlı ele geçirilen balıklar suya bırakıldı.

Öte yandan jandarma ekiplerince balık avında kullanılan malzemeler de el konuldu.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:02 Kaynak: AA
Kazandere Barajı, Jandarma, Kırklareli, Güncel
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