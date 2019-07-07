Kırklareli'nde kaçak balık avına ceza
24 dakika önce
Vize ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 15 kişiye ceza uygulandı.
Vize
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:07 Kaynak: AA
ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 15 kişiye ceza uygulandı.
Vize ilçesinin Aksicim köyü Kazandere Barajı
'nda kaçak balık avlanıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri bölgede çalışmada bulundu.
Ekipler, yürüttükleri çalışmada 15 kişiyi balık avladığı sırada yakaladı. Kaçak avlananlar hakkında ceza uygulandı, canlı ele geçirilen balıklar suya bırakıldı.
Öte yandan jandarma ekiplerince balık avında kullanılan malzemelere de el konuldu.
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